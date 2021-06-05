البيرانية وطبقاتها في جلسة حوار في لالش ايسيا

مكتب لالش ايسيا

نظم مكتب لالش ايسيا جلسة حوار حول البيرانية وطبقاتها في تاريخ الديانة الايزيدية، عصر يوم الخميس بتاريخ (3/6/2021) في حديقة قاعة لالش ايسيا, بحضور جمع من الوجهاء والمثقفين والشباب ومسؤول وأعضاء مكتبنا.

بعد الترحيب بالحضور الكريم ، قدم مسؤول مكتبنا السيد قاسم مرزا شرحا مختصرا عن البيرانية … وبعدها قدم السادة (زنار خلمتكار ، سلام بدل ، فرمان مختار) شروحا واضافات اخرى عن الموضوع … من خلال المناقشة وطرح الأسئلة, وجرى نقاش طويل حول الموضوع في الجلسة.

وفي ختام الجلسة ثمنوا المشاركين جهود مكتب لالش ايسيا في اقامة نشاطتها.