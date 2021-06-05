يونيو 05, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

البيرانية وطبقاتها في جلسة حوار في لالش ايسيا

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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البيرانية وطبقاتها في جلسة حوار في لالش ايسيا

مكتب لالش ايسيا

نظم مكتب لالش ايسيا جلسة حوار حول البيرانية وطبقاتها في تاريخ الديانة الايزيدية، عصر يوم الخميس بتاريخ (3/6/2021) في حديقة قاعة لالش ايسيا, بحضور جمع من الوجهاء والمثقفين والشباب ومسؤول وأعضاء مكتبنا.
بعد الترحيب بالحضور الكريم ، قدم مسؤول مكتبنا السيد قاسم مرزا شرحا مختصرا عن البيرانية … وبعدها قدم السادة (زنار خلمتكار ، سلام بدل ، فرمان مختار) شروحا واضافات اخرى عن الموضوع … من خلال المناقشة وطرح الأسئلة, وجرى نقاش طويل حول الموضوع في الجلسة.
وفي ختام الجلسة ثمنوا المشاركين جهود مكتب لالش ايسيا في اقامة نشاطتها.

 

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