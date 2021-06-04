برلمان كوردستان: حريق مخيم شاريا يؤكد ضرورة الإسراع بتطبيق اتفاق أربيل – بغداد بصدد شنگال

أكدت لجنة المناطق الكوردستانية أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها› في برلمان كوردستان، مساء اليوم الجمعة، أن حريق اليوم في مخيم شاريا للنازحين الإيزيديين بمحافظة دهوك يؤكد ضرورة الإسراع بتطبيق اتفاق أربيل – بغداد بخصوص تطبيع أوضاع شنگال (سنجار).

وقالت اللجنة في بيان: «إننا في لجنة المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، ندين بكافة الأشكال، الأوضاع التي يتعرض لها الإخوة والأخوات الإيزيديين يومياً وبأشكال مختلفة، حيث احترق اليوم أكثر من 500 خيمة في مخيم شاريا»، مشيرة إلى أن «هذا الحادث المهم يؤكد أهمية وضرورة حوارات حكومة إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية، والإسراع بتطبيق اتفاق شنگال وتطبيع أوضاع المنطقة من ناحية الأمن والخدمات، حتى يتمكن مواطنونا من العودة إلى أرضهم ومنازلهم».

وشدد البيان، على ضرورة تطبيع أوضاع المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، وأنه «لا يجب السماح بتأخير الأمر حتى لا يستمر مواطنونا بدفع الثمن».