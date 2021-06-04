رئيس إقليم كوردستان يكلف الجهات المختصة بإغاثة منكوبي شاريا

كلف رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الجهات المختصة بإغاثة النازحين المنكوبين في مخيم شاريا بمحافظة دهوك.

وقالت رئاسة إقليم كوردستان في بيان، إن رئيس إقليم كوردستان أجرى اتصالاً هاتفياً مع د. علي تتر محافظ دهوك لـ «متابعة الوضع في مخيم شاريا المخصص للأخوات والإخوة النازحين الإيزيديين، والذي اندلع فيه حريق كبير بعد ظهر اليوم وأسفر عن إصابة عدد من قاطني المخيم وخلف أضراراً كبيرة فيه».

وعبر نيجيرفان بارزاني عن «استعداده ورئاسة إقليم كوردستان لتقديم كل أنواع المساعدة للمتضررين والمخيم».

وأفاد البيان، أن بارزاني كلف الجهات المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإغاثة ومساعدة منكوبي المخيم.