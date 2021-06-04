مسرور بارزاني: سنعوض منكوبي مخيم شاريا

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الجمعة، أن حكومة الإقليم ستعوض منكوبي مخيم شاريا لنازحي شنگال (سنجار) في محافظة دهوك.

وأتى حريق كبير اندلع في وقت سابق اليوم بمخيم شاريا، على 370 خيمة بكامل محتوياتها.

مسرور بارزاني قال عبر تويتر: «لقد تألمت من حريق اليوم المأساوي في معسكر شاريا. لقد تحدثت إلى محافظ دهوك لأوكد له دعم حكومة إقليم كوردستان الكامل لتأمين الاحتياجات العاجلة للنازحين واستعدادها لتعويض المنكوبين».

كما حثّ رئيس الحكومة المتبرعين لتقديم المزيد من المساعدات والموارد لنازحي المخيم.

خه‌مبارم به‌ هه‌واڵی ئاگركه‌وتنه‌وه‌ لە کەمپی شاریا له‌ دهۆك، لەگەڵ پارێزگار قسەم کرد و پشتیوانی تەواوی حکومەتی هەرێم بۆ دابینکردنی پێداویستی و قه‌ره‌بووکردنەوەی زیانلێکەوتووان دووپات دەکەینەوە. ھەروەھا داوا له‌ به‌خشه‌ران دەکەم هاوكاری زیاتر بۆ كەمپە‌کە دابین بكه‌ن. — Masrour Barzani پابەندین# (@masrour_barzani) June 4, 2021

وفي وقت سابق مساء اليوم، أكد محافظ دهوك د. علي تتر، أن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني يتابعان عن كثب أوضاع منكوبي مخيم شاريا لنازحي شنگال، والذي تعرض لحريق كبير اليوم الجمعة أتى على مئات الخيم.

واتصل رئيسا الإقليم والحكومة بمحافظ دهوك، لمتابعة مستجدات حريق مخيم شاريا والاطمئنان على أوضاع النازحين المنكوبين.

وقال د. علي تتر عبر ‹فيس بوك›، إن كلاً من رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اتصلا معه هاتفياً لمتابعة أوضاع نازحي مخيم شاريا والاطمئنان على أحوالهم، وأعربا عن استعدادهما لتقديم كل المساعدات اللازمة للإخوة والأخوات النازحين المنكوبين.

وكان حريق كبير اندلع اليوم في مخيم شاريا الخاص بنازحي شنگال في دهوك، ما أسفر عن احتراق 370 خيمة بكل ما فيها من أغراض ومستلزمات.