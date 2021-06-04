حريق شاريا: ‹بارزاني الخيرية› تدعو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى منع أسباب حدوث هذه المآسي



دعت مؤسسة بارزاني الخيرية، مساء اليوم الجمعة، في بيان «عاجل»، وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى منع أسباب حدوث مآسي جديدة، في أعقاب الحريق الكبير الذي أتى على المئات من خيم النازحين الإيزيديين في مخيم شاريا بمحافظة دهوك.

وقالت المؤسسة في بيانها: «إلى جميع المنظمات العالمية والإقليمية: ببالغ الحزن والأسى، اليوم وبسبب اندلاع حريق في مخيم (شاريا) للنازحين الواقع ضمن حدود محافظة دهوك، احترق أكثر من 400 خيمة للنازحين مما أدى إلى تشريد عدد كبير من العوائل وباتوا دون مأوى».

أضاف البيان «نحن في مؤسسة بارزاني الخيرية نشعر بحزن كبير جراء ما حدث في مخيم شاريا للنازحين في دهوك. وبحسب المعلومات الأولية احترق أكثر من 400 خيمة، ومع وقوفنا بجانب السكان المتضررين داخل المخيم وتعاطفنا الكبير معهم، نطالب وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أن لا تتهاون في الاستجابة لما حدث، وتخطو خطوات عاجلة بشعور إنساني عالي نحو تحسين حياة النازحين داخل المخيمات، وتوفر لهم الاحتياجات الأساسية مثل الخيام والكهرباء ومطافي الحرائق كي تمنع حدوث هكذا مآسي، وبالوقت ذاته تعوض المتضررين مادياً ومعنوياً».

كما دعت المؤسسة «وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى العمل بشكل جدي لمنع أسباب حدوث هذه المآسي، خاصة ونحن في بداية فصل الصيف»، مؤكدةً أن «عدم معالجة المشكلات الرئيسية تجعل احتمال تكرار هكذا أحداث متوقعة».

وأعربت المؤسسة عن شكرها لوزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان ومحافظة دهوك «حيث كانا على اتصال مباشر لإغاثة منكوبي الحريق وعلى اطلاع على أوضاع المنكوبين عن قريب».

وأشار البيان إلى أن «فرق مؤسسة بارزاني الخيرية هي حالياً في خدمة متضرري مخيم شاريا، بالتنسيق مع المركز المشترك للأزمات في حكومة إقليم كوردستان، ونحن وبكل طاقتنا نعمل على صيانة قواعد الخيام وتنصيب خيام جديدة وتوفير الاحتياجات الأولية».