قافلة مساعدات ضخمة من أربيل لمنكوبي شاريا

بإشراف محافظ أربيل أوميد خوشناو، وبدعم من مؤسسة بارزاني الخيرية، تم توجيه قافلة مساعدات ضخمة إلى منكوبي مخيم شاريا للنازحين الإيزيديين في محافظة دهوك.

جرى تسيير القافلة مساء اليوم من قبل مركز تنسيق الأزمات المشترك في أربيل (EJCC) وبدعم من مؤسسة بارزاني الخيرية، بحضور محافظ أربيل لإغاثة ومساعدة منكوبي مخيم شاريا.

ضمت القافلة 250 خيمة و5000 بطانية و3000 سلة زيت طعام و200 سلة من مستلزمات الأطفال و3600 سلة مواد تنظيف.

وكان حريق كبير اندلع اليوم في مخيم شاريا لنازحي شنگال، أتى على 370 خيمة مع محتوياتها بالكامل.