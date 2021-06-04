مفوضية اللاجئين تعلن استجابتها للمتضررين في مخيم شاريا: نعمل على منع مثل هذه الحوادث

أعلنت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن استجابتها للمتضررين جراء حريق مخيم شاريا، مؤكدة عملها لمنع مثل هذه الحوادث.

وقالت المفوضية في بيان صادر عنها، أنها “تشعر بالحزن جراء الحريق الذي شب في مخيم الشريعة (شاريا)، للنازحين في دهوك ونتج عنه حرق 400 خيمة”.

وتعمل المفوضية مع “السلطات وكافة الشركاء لتحديد الاحتياجات و أنسب طرق الاستجابة للعائلات المتضررة”، حسب البيان، مضيفة أنها “مستمرة بالعمل مع السلطات وسكان المخيم من أجل إيجاد الطرق لمنع مثل هذه الحوادث في المستقبل”.

وظهر اليوم اندلع حريق ضخم في مخيم شاريا للنازحين، جنوب محافظة دهوك.

وأعلنت فرق الدفاع المدني في دهوك، السيطرة على الحريق الذي اندلع في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الجمعة، في مخيم شاريا للنازحين، وتسبب بإصابة عدد من سكان المخيم واحتراق المئات من الخيم إلى جانب أضرار مادية فادحة.