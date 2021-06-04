وزيرة الهجرة تعتذر لنازحي مخيم شاريا وتعد بتعويض كل عائلة متضررة بـ500 ألف دينار

قدمت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية، إيفان فائق جابر، اعتذارها لنازحي مخيم شاريا في دهوك، عن تقصير الوزارة والحريق الذي طال المخيم مساء اليوم الجمعة، متعهدة بتعويض كل أسرة متضررة بمبلغ 500 ألف دينار.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية للوزيرة الاتحادية إلى مخيم شاريا، حيث خاطبت المتضررين محاولةً تهدئتهم وطمأنتهم بالحصول على التعويضات.

وقالت جابرو في حديثها لسكان المخيم إنها تواصلت مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وأشارت إلى تخصيص “تعويض مادي بما يقارب 500 ألف لكل عائلة احترقت خيمتها، كما وجهنا المخازن بتزويد النازحين بكل المعونات الإغاثية وهذا أقل استحقاق ممكن”.

وشددت على أن هناك تنسيق كبير بين حكومتي إقليم كوردستان والعراق “لاستيعاب الموقف مباشرة واحتوائه وحلحلة كل المشاكل”.

وطلب النازحون المتضررون من الوزيرة تسهيل إعادتهم إلى مناطقهم أو بناء منازل لهم من الطابوق الاسمنتي (البلوك) بدلاً من توفير خيم عادية لهم عوضاً عن خيمهم المحترقة.

ورداً على هذه المناشدة، قالت الوزيرة مخاطبة النازحين: “مطالبكم حق شرعي ونحن نعتذر جداً أمام الجميع عن أي تقصير بحقكم وأنتم لا ذنب لكم بكل ما حدث اليوم”، متعهدةً بـ”طرح الأمر في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل”.

وأوضحت جابرو في تصريحها “لا نستطيع كوزارة أن نطلب من أي نازح العودة إلى منطقته بدون أن تكون الأرضية مهيئة للعودة بالكامل فهناك بيوت مدمرة وهذا من اختصاص جهات أخرى”.