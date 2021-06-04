إقالة مدير مخيم شاريا من منصبه على خلفية حادث الحريق

أقيل مدير مخيم شاريا للنازحين في دهوك، سردار يونس، من منصبه على خلفية الحريق الذي نشب في المخيم مساء اليوم الجمعة، وتسبب بإصابة عدد من النازحين الكورد الإزيديين إلى جانب أضرار مادية فادحة.

وقال السكرتير الصحفي لمحافظ دهوك في بيان إنه “تلبية لرغبة سكان مخيم شاريا، تقررت إقالة مدير المخيم عن منصبه، وتكليف مدير مخيم كبرتو، هكار محمد أمين بتسيير مهام إدارة مخيم شاريا بشكل مؤقت”.

وكان العديد من سكان مخيم شاريا قد اشتكوا من تعطل مطافئ الحريق، متهمين إدارة المخيم بالتقصير.

كما أعلن محافظ دهوك، علي تتر، حصيلة لحجم الخسائر التي خلفها الحريق الذي اندلع في مخيم شاريا للنازحين الكورد الإزيديين مساء اليوم الجمعة، مشيراً إلى احتراق 370 خيمة وأن عدد المتضررين بلغ 994 نازحاً.

وأجرى تتر زيارة تفقدية إلى مخيم شاريا فور اندلاع الحريق، وقال في منشور على صفحته في الفيسبوك: “نشب بعد ظهر اليوم 4 حزيران 2021 حريق كبير في مخيم شاريا للنازحين السنجاريين، بعد وصولنا الى المخيم قامت الفرق المعنية بتنظيف البقايا التي خلفتها الحرائق وكانت 370 خيمة لـ 184 عائلة متكونة من 994 شخصاَ”.

وأضاف أن النيران التهمت كل مقتنيات المتضررين “المادية والاوراق والمستندات الشخصية”.

وتعهد بتزويد العوائل المتضررة بكافة الاحتياجات المعيشية من مأكل وملبس ومأوى “بأسرع وقت وببذل كافة الجهود”، مشدداً على أن “حكومة إقليم كوردستان وبكل قواها تقف مع النازحين واللاجئين الاحبة دوماً”.

كما تحدث محافظ دهوك، هاتفياً مع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني حول الحادث.

وذكر المحافظ أن رئيس إقليم كوردستان ورئيس الحكومة استفسرا عن وضع النازحين في مخيم شاريا بعد نشوب الحريق، وأعربا عن الاستعداد التام لمد يد العون والمساعدة “للأخوة النازحين المحترمين”.

وفي السياق، عبر رئيس حكومة إقليم كوردستان، في تغريدة على تويتر عن حزنه وأسفه إثر الحريق الذي نشب في مخيم شاريا، مضيفاً: “لقد تحدثت إلى محافظ دهوك لنقل الدعم الكامل لحكومة إقليم كوردستان لتوفير الاحتياجات العاجلة للأسر واستعدادها لتقديم التعويضات”، وحث المانحين على إعطاء الأولوية لتوفير المساعدات لمخيم النازحين.

إلى ذلك، قالت مديرة مستشفى الحروق في دهوك، شيرين أنور، لشبكة رووداو الإعلامية إن المستشفى استقبل 6 مصابين بحروق طفيفة، مشيرةً إلى جميع الحالات غادرت المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم.

وحول أعداد المصابين جراء الحريق، أوضح مسؤول مخيم شاريا في الخط الساخن لوزارة الصحة في إقليم كوردستان 122، قيدار أمجد لرووداو، إن 26 شخصاً تعرضوا لضيق في التنفس وحروق طفيفة، تلقى 20 منهم العلاج داخل المخيم، فيما نقل الستة الآخرون ومنهم اثنان من أفراد الدفاع المدني إلى مستشفى حروق دهوك، لكن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة وجيدة.

وسبق أن قدمت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية، إيفان فائق جابر، خلال زيارة تفقدية إلى مخيم شاريا، اعتذارها للنازحين عن تقصير الوزارة والحريق الذي طال المخيم مساء اليوم الجمعة، متعهدة بتعويض كل أسرة متضررة بمبلغ 500 ألف دينار.

وقالت جابرو في حديثها لسكان المخيم والذي نقلته شبكة رووداو الإعلامية إنها تواصلت مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وأشارت إلى تخصيص “تعويض مادي بما يقارب 500 ألف لكل عائلة احترقت خيمتها، كما وجهنا المخازن بتزويد النازحين بكل المعونات الإغاثية وهذا أقل استحقاق ممكن”، مشددةً على أن هناك تنسيق كبير بين حكومتي إقليم كوردستان والعراق “لاستيعاب الموقف مباشرة واحتوائه وحلحلة كل المشاكل”.

وطلب النازحون المتضررون من الوزيرة تسهيل إعادتهم إلى مناطقهم أو بناء منازل لهم من الطابوق الاسمنتي (البلوك) بدلاً من توفير خيم عادية لهم عوضاً عن خيمهم المحترقة، ورداً على هذه المناشدة، قالت الوزيرة مخاطبة النازحين: “مطالبكم حق شرعي ونحن نعتذر جداً أمام الجميع عن أي تقصير بحقكم وأنتم لا ذنب لكم بكل ما حدث اليوم”، متعهدةً بـ”طرح الأمر في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل”.

وأوضحت جابرو في تصريحها لمراسل رووداو في المخيم، هونر رشيد: “لا نستطيع كوزارة أن نطلب من أي نازح العودة إلى منطقته بدون أن تكون الأرضية مهيئة للعودة بالكامل فهناك بيوت مدمرة وهذا من اختصاص جهات أخرى”.

وفي وقت سابق، أعلنت فرق الدفاع المدني في دهوك، السيطرة على الحريق الذي اندلع في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الجمعة، في مخيم شاريا للنازحين، وأفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية ناصر علي بأن مجموع الأضرار المادية التي أصابت المخيم بسبب الحريق يقدر بمليون دولار.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في دهوك، بيوار عبدالعزيز لشبكة رووداو الإعلامية إن “وجود الخيم كانت عائقاً أمام إخماد الحريق بسرعة”، لافتاً إلى إرسال فرق إطفاء من دهوك وسيميل وزاخو للمشاركة في السيطرة على النيران إلى جانب استخدام الطيران في عملية الإخماد.

ويقع مخيم شاريا جنوب دهوك على بعد 13 كلم من مركز المحافظة، ويضم نحو أربعة آلاف خيمة.

كما تحدث مدير الدفاع المدني في المحافظة، العميد عبدالحميد، لمراسل رووداو في موقع الحادث قائلاً إنه تم استقدام فرق الإطفاء من 10 مراكز للدفاع المدني، مشيراً إلى أن طبيعة المخيم أدت إلى تأخر السيطرة على الحريق.

ووصف قائممقام قضاء سنجار، محما خليل، ما حدث بأنه “مأساة إنسانية وإبادة أخرى”، وفيما انتقد تقصير وزارة الهجرة والمهجرين “وفشل الحكومة الاتحادية” في توفير متطلبات السلامة للمخيم، دعا كافة المنظمات والجهات المعنية بالتدخل لإيجاد حلول جذرية وتعويض المتضررين الذين عانوا كثيراً لجمع مبالغ مالية بسيطة خلال السنوات الماضية، ووعد بتسهيل إصدار أوراق ثبوتية للنازحين في مخيم شاريا عوضاً عن تلك المحترقة في فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز الأسبوع.