الشيخ شامو: حكومة اقليم كوردستان ستقدم الدعم الاغاثي للمتضررين من حريق مخيم شاريا للنازحين

شبكة لالش الاعلامية/ خاص:

كشف الشيخ شامو مستشار رئيس حكومة اقليم كوردستان للشؤون الايزيدية عن استعداد حكومة الاقليم لتقديم الدعم الاغاثي للمتضررين من حريق مخيم شاريا للنازحين، مشيرا الى ان محافظ دهوك مهتم شخصيا بما حصل ويتابع الامور على ارفع المستويات.

وقال الشيخ شامو، مستشار رئيس حكومة اقليم كوردستان للشؤون الايزيدية في تصريح لشبكة لالش الاعلامية انه “فور علمنا باندلاع الحريق المؤسف في مخيم شاريا للنازحين من اهالي شنكال اليوم الجمعة، تواصلنا مع سيادة رئيس حكومة اقليم كوردستان السيد مسرور بارزاني”.

واضاف ان “السيد رئيس حكومة اقليم كوردستان ابدى تعاطفه الكبير مع اهل شنكال عموما، ومع المتضررين من الحريق خاصة، واكد سيادته بانه سيوجه بتقديم الدعم اللازم للمتضررين من هذا الحريق المؤسف الذي اصاب المئات من خيم اهل شنكال الجريحة”.

وتابع الشيخ شامو بالقول “بطبيعة الحال فان مؤسسة البارزاني الخيرية ستكون في مقدمة الفرق الاغاثية لاهلنا في شنكال عموما وللمتضررين في مخيم شاريا بشكل خاص، لانها دائما كانت السباقة في تقدم العون والدعم اللازم منذ بدء النزوح في عام 2014”.

ولفت الشيخ شامو الى “الاهتمام الكبير من قبل السيد د. علي تتر محافظ دهوك بما حصل، حيث انه لم يدخر جهدا في سبيل تقديم الدعم العاجل والاغاثي للمتضررين من الحريق الذي حصل في مخيم شاريا للنازحين الشنكاليين من خلال تواصله بالاطراف المعنية”.

واحترقت اكثر من 400 خيمة في مخيم شاريا للنازحين الشنكاليين في اطراف مجمع شاريا اليوم الجمعة واسفر الحريق عن خسائر مادية كبيرة فضلا عن اصابات طفيفة بعدد محدود من القاطنين فيه.