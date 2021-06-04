حملة توزيع المساعدات الصحية (الكمامات والمعقمات) في مجمع خانك

اعلام لالش شنكال

في يوم الخميس الموافق 2021/6/3 ومن ضمن حملة مركز لالش شنكال ومكاتبه للتوعية الصحية قام مكتب لالش تل بنات القديمة ومكتب لالش مجمع تل بنات

بالتنسيق مع كروب منظمة( iom) الطوعي بتوزيع الكمامات والمعقمات على عدد من العوائل النازحة في مجمع خانك والهدف من الحملة هو الحفاظ على صحة وسلامة النازحين وتوجيههم الالتزام بالارشادات الصحية والوقاية ولبس الكمامة لمنع الإصابة بفايروس كورونا. والالتزام بتعليمات خلية الازمة في دهوك . علما ان الحملة ستستمر لمدة ثلاث ايام نتمنى الصحة والسلامة للجميع إنشاء الله.