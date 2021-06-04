زيارة الى مدرسة مخيم الشيخان للدراسة العربية

اعلام لالش شنكال

بتاريخ ( ٣ / ٦ / ٢٠٢١ ) زار وفد من مركز لالش شنكال و مكاتبه الى مدرسة مخيم الشيخان للدراسة العربية . و استقبل من قبل ادارة المدرسة .

و تم التباحث حول معوقات الدراسة و الاستعداد لإجراء الامتحانات النهائية.

كما تم تزويد إدارة المدرسة بمجموعة من القرطاسية و اللوازم المدرسية . إسهاما من المركز لدعم المدارس .

من جانبه . رحب مدير المدرسة بهذه الزيارة و عبر عن شكره وتقديره للمركز على توفير هذه القرطاسية و اللوازم المدرسية . و تمنى لهم دوام التوفيق والنجاح .