يونيو 04, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

زيارة الى مدرسة مخيم الشيخان للدراسة العربية

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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زيارة الى مدرسة مخيم الشيخان للدراسة العربية

اعلام لالش شنكال
بتاريخ ( ٣ / ٦ / ٢٠٢١ ) زار وفد من مركز لالش شنكال و مكاتبه الى مدرسة مخيم الشيخان للدراسة العربية . و استقبل من قبل ادارة المدرسة .

و تم التباحث حول معوقات الدراسة و الاستعداد لإجراء الامتحانات النهائية.
كما تم تزويد إدارة المدرسة بمجموعة من القرطاسية و اللوازم المدرسية . إسهاما من المركز لدعم المدارس .
من جانبه . رحب مدير المدرسة بهذه الزيارة و عبر عن شكره وتقديره للمركز على توفير هذه القرطاسية و اللوازم المدرسية . و تمنى لهم دوام التوفيق والنجاح .

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