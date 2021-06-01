إحياء يوم الطفل العالمي في مركز لالش الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

مـن أجـل زرع البهجة و البسمة على وجـوه الأطفـال الأبريـاء الذين هم دائماً ضحايـا الصراعات و الحـروب و من أجل تخفيف هموم التهجير و هم بعيدون عن مناطقهم دون مرح و اللعب و المرح مــع أصدقائهم الذين تم حرمانهم من أبسط حقوقهم.

ففي يوم الثلاثاء المصادف 1 / 6 / 2021 و بمناسبة يوم الطفل العالمي قام مركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان بتوزيع هدايا و ألعاب الأطفال على ( 35 ) من أطفال المهجرين من عفرين و بحضور أولياء أمورهم و بتغطية إعلامية من قبل فضائية كوردستان و قناة سما TV و في الختام قدم أولياء أمور هؤلاء الأطفال شكرهم و أمتنانهم على ما قدمه و يقدمه مركـز لالش / الشيخان لهم متمنين عودتهم إلى ديارهم و ألتحاق أطفالهم بمقاعد الدراسة إسوة ببقية الأطفال .