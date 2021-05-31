يونيو 01, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

توزيع ١٩٠ سلة غذائية على العوائل المتعففه في بعشيقة

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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توزيع ١٩٠ سلة غذائية على العوائل المتعففه في بعشيقة

إعلام مركز لالش/ بعشيقة

بالتنسيق والتعاون بين مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بعشيقة والمجلس الإجتماعي الايزيدي في بعشيقة مع منظمة النهضة الكنسية ومقرها الرئيسي في اربيل، تم توزيع ( ١٩٠ ) سلة غذائية على العوائل المتعففه في بعشيقة الخاصة لأبناء الديانة الايزيدية وبمبادرة من المنظمة المذكورة أعلاه.

حيث تم تامين جانب من احتياجات هذه العوائل المحتاجة لهذه السلة الغذائية، وتم التوزيع باشراف ممثل عن المنظمة ورئيس وبعض أعضاء من مركزنا وأعضاء من المجلس الاجتماعي.
حيث شكر الجميع مركزنا على هذا التعاون والتنسيق العالي ومن آلله التوفيق للجميع…

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