لالش شنكال يزور منظمة iom في مجمع حانكي

اعلام لالش شنكال

في يوم الاثنين الموافق 2021/5/31 زار السيد فرحان خلف أحمد مدير مكتب لالش تل بنات القديمة والسيد ايزدو مرزا عطو مدير مكتب لالش تل بنات ممثلا عن مركز لالش شنكال ومكاتبه الى منظمة( iom ) في مجمع خانكي للتنسيق معها من اجل توزيع الكمامات والمعقمات على العوائل المتعففة من النازحين في مجمع خانكي .

واليوم تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة و وضع الية التوزيع عن طريق ممثلين عن مركز لالش شنكال ومكاتبه وكروب المنظمة الطوعي .

و غدا اول ايام الحملة التي ستستمر لمدة ثلاثة أيام بهدف حماية النازحين من فايروس كورونا والحفاظ على صحتهم وصحة اهاليهم فهذا واجب انساني يقوم به مركز لالش شنكال ومكاتبه في مجمع خانكي .