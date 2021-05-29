مراسيم توقيع كتاب (شيخان و عين سفني في سطور) للكاتب كريم سليمان في مركز لالش الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

ضمن النشاطات و الفعاليات المستمرة لمركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان و من أجل دعم الحركة الثقافية ففي يوم الجمعة المصادف 28 / 5 / 2021 و بحضور جمع غفير من مثقفي و وجهاء المنطقة و بتغطية إعلامية من قِـبَـل فضائية كوردستان و K24 و سما TV تم توقيع كتاب بعنوان شيخان و عين سفني في سطور للكاتب كريم سليمان ،

في البداية أستهلت مراسيم توقيع الكتاب بالوقوف دقيقة صمت أكراماً و أجلالاً لشهداء كوردستان على رأسهم البارزاني الخالد و بعدها رحب السيد آزاد مراد مسؤول مركز لالش / الشيخان بالحضور و سرد نبذة مختصرة عن حياة الكاتب و بعد الترحيب قدم الكاتب كريم سليمان نصاً موجزاً عن محتوى الكتاب و أهميته للقراء و بيّن أنه أول كتاب ينشر عن تاريخ و فلكلور و التعايش السلمي في عين سفني و الشيخان حيث بدأت مراسيم توقيع الكتاب و إهدائه إلى الحضور ، و في الختام شكر الكاتب و الحضور على جهود مركز لالش / الشيخان لإقامته النشاطات الثقافية بشكل مستمر .