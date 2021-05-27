(بالصورة) عُثر عليه في الهول .. تسليم صبي ايزيدي الى ذويه في شنگال

سلّم البيت الإيزيدي التابع للإدارة الذاتية في غربي كوردستان (كوردستان سوريا) وشرق سوريا ، اليوم الخميس ، صبياً كورديا إيزيدياً لذويه في شنگال (سنجار) بإقليم كوردستان وذلك بعد العثور عليه في مخيم الهول في ريف الحسكة.

وقال فاروق توزو، وهو رئيس البيت الإيزيدي في منطقة الجزيرة : ” سلّمنا المختطف أردوان خضر (16 عاما) لذويه بالتعاون بين قوات سوريا الديمقراطية وكل من شبكة مساعدة المرأة الإيزيدية (الوقف) و البيت الإيزيدي”.

موضحاً ” تسلمنا الطفل من مخيم الهول بعد مكوثه فيه لنحو عامين ونصف”.

مشيراً بالقول ” في البيت الإيزيدي أنقذنا أكثر من 400 إيزيدي من بين أيدي عناصر داعش”.

وكان تنظيم داعش قد اختطف آلاف الايزيديين من الأطفال والفتيات والنساء خلال اجتياحه قضاء شنكال في 3 آب / أغسطس 2014 ، ولا يزال الكثير منهم مجهولي حتى اللحظة رغم هزيمة داعش.