مايو 28, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

(بالصورة) عُثر عليه في الهول .. تسليم صبي ايزيدي الى ذويه في شنگال

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية
اترك تعليق
135 مشاهدات

(بالصورة) عُثر عليه في الهول .. تسليم صبي ايزيدي الى ذويه في شنگال

سلّم البيت الإيزيدي التابع للإدارة الذاتية في غربي كوردستان (كوردستان سوريا) وشرق سوريا ، اليوم الخميس ، صبياً كورديا إيزيدياً لذويه في شنگال (سنجار) بإقليم كوردستان وذلك بعد العثور عليه في مخيم الهول في ريف الحسكة.

وقال فاروق توزو، وهو رئيس البيت الإيزيدي في منطقة الجزيرة : ” سلّمنا المختطف أردوان خضر (16 عاما) لذويه بالتعاون بين قوات سوريا الديمقراطية وكل من شبكة مساعدة المرأة الإيزيدية (الوقف) و البيت الإيزيدي”.

موضحاً ” تسلمنا الطفل من مخيم الهول بعد مكوثه فيه لنحو عامين ونصف”.

مشيراً بالقول ” في البيت الإيزيدي أنقذنا أكثر من 400 إيزيدي من بين أيدي عناصر داعش”.

وكان تنظيم داعش قد اختطف آلاف الايزيديين من الأطفال والفتيات والنساء خلال اجتياحه قضاء شنكال في 3 آب / أغسطس 2014 ، ولا يزال الكثير منهم مجهولي حتى اللحظة رغم هزيمة داعش.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi