ندوة حول الحوار في لالش الشيخان

ندوة حول الحوار في مركز لالش / الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

ضمن النشاطات و الفعاليات المستمرة و من أجل تعزيز لغة الحوار بين كل الفئات في المجتمع ففي يوم الإثنين المصادف 24/5/2021 و بالتنسيق مع مركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان نظمت

مؤسسة ژیان لحقوق الإنسان و بدعم من منظمة USAID ندوة حول الحوار في قاعة مركزنا ( 15 ) مشارك و مشاركة و من الأديان الثلاثة في الشيخان و بتغطية إعلامية من قبل فضائية كوردستان و K24 و قناة دهوك ،

حيث أديرت هذه الندوة من قبل السيدة ڤیان آزاد و التي أستهلت بنبذة مختصرة عن مؤسسة ژیان و أهم الفعاليات التي تقدمها المنظمة من الدعم النفسي للناجيات و الأطفال و بعدها عرض فلم لأبرز ما قدمته المؤسسة في موضوع التعايش السلمي عن طريق الحوار و كذلك بينت مدى أهمية الحوار الديني و الحضاري و لماذا الحوار ؟ و أهداف الحوار و تحدثت عن المقومات و القواعد الأساسية للحوار و صفات المحاور الناجح و صفات المستمع و ثم أكدت على دور المؤسسات في ثقافة الحوار كالمدارس و الأماكن الدينية و المجالس و العائلة و خاصة دور المعلم و رجال الدين في نشر ثقافة الحوار و التعايش السلمي و كذلك الدور الفعال للإعلام و الصحافة في نشرها عبر البرامج التلفزيونية و الصحف و المجلات و غيرها .