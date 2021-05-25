اعدادية مخيم شاريا تستلم مساعدات لالش سنوني

اعلام لالش سنوني

ضمن البرنامج العام لمركز لالش الثقافي والاجتماعي لدعم العملية التربوية، فقد قام مركز لالش فرع سنوني ومكتب لالش بورك في يوم الثلاثاء المصادف 2021/5/25 بتقديم البعض من الدعم.

والذي شمل بعض انواع من القرطاسية الضرورية لادارة اعدادية مخيم شاريا للدراسة الكوردية وكذلك البعض من الاحتياجات المدرسية، والتي اتت بالتوافق مع حلول الامتحانات الفصيلة ومباشرة الطلبة بدوامهم بعد انقطاع طال لاشهر بسبب التعليمات التي اصدرت من اللجنة العليا لحكومة اقليم كوردستان كإجراءات احترازية بشأن جائحة كورونا المستجدة، ومن جانبها قدمت ادارة المدرسة وكادرها التربوي جل امتنانهم وتقديرهم لدور مركز لالش في جميع جوانب الحياة وخصوصا في الجانب التربوي.