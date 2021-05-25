زيارة عمل الی محافظة نينوی

في يوم الٲثنين المصادف ۲٤/ ٥/ ۲۰۲۱ زار وفد من الفرع السابع عشر/شنكال للحزب الديمقراطي الكوردستاني وإدارة قضاء شنكال ضم كل من السيدة لازمة الشيخ يوسف عضو الهيئة العاملة للفرع ومسوٶلة مكتب العلاقات والسيد سيدو جتو عضو الهيئة العاملة للفرع والسيد محما خليل قائممقام قضاء شنكال الی محافظة نينوی.

واستقبل الوفد من قبل محافظ نينوى السيد ( نجم الجبوري ) وبحضور كل من السادة رفعت سمو وعلي عمر معاوني المحافظ، كما قام الوفد بزيارة السيد سيروان الروژبياني النائب الٲول لمحافظ نينوی ، لتقديم التهاني لهم بمناسبة اعياد رمضان المبارك .

وخلال هذه الزيارة تم التٲكيد علی بعض النقاط الخاصة بخدمة المواطنيين ومنها :

۱- نقل الكوادر الصحية (النسوية ) المتعينين الجدد في المستشفيات الموجودة في محافظة نينوی الی( قضاء سنجار – قضاء شيخان – ناحية الشمال ) لحساسية الظروف التي يمر بها المكون الايزيدي وخاصة النساء .

۲- الوضع الخدمي العام في قضاء شنكال وكيفية الاهتمام بالدوائر الخدمية وقطاع التربية والصحة .

۳- التاكيد مرة اخری علی فتح مكتب بطاقة المعلومات ( تٲييد سكن ) في فايدی لتسهيل عمل المواطنين وخاصة النازحين .

٤- الاهتمام بدوائر شنكال وزمار وموظفيهم .

٥- العمل على تسهيل مهام المواطنين بشكل أفضل .

٦- الاهتمام بدوائر الكهرباء في القضاء والنواحي .

وأبدى السيد المحافظ استعداده لتقديم كافة الخدمات لأهالي شنكال وزمار وتسهيل المعوقات الموجودة و التخفيف من معانتهم ……

وفي ختام الزيارة قدمت مسؤولة العلاقات باسم الفرع شكرها و تقديرها لهم على ما يقدمونه من خدمات و تسهيلات للمواطنين .

مكتب علاقات الفرع السابع عشر /شنكال

۲٤ / ٱيار ۲۰٢١