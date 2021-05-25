لالش شنكال يزور مدرسة الداودية الإبتدائية

اعلام لالش شنكال

من سلسلة نشاطات مركز لالش شنكال ومكاتبه في يوم الاثنين الموافق 2021/5/24 زار وفد من مركز لالش شنكال ومكاتبه الى مدرسة الداودية الإبتدائية في مخيم الداودية.

وقد مثل الوفد اعضاء من مكتب لالش تل بنات القديمة والتقى الوفد بمدير المدرسة وتم مناقشة بعض المواضيع المهمة التي تخص دوام الطلبة في الكورس الثاني والوقوف على احتياجاتهم ومن خلال الزيارة تم تزويد المدرسة ببعض الاحتياجات الضرورية التي تحتاجها المدرسة منها قرطاسية لادارة المدرسة وتزويدهم ببعض الاحتياجات منها سكر + الشاي ومن جانبه قدم ادارة المدرسة كل الشكر والتقدير إلى إدارة مركز لالش شنكال ومكاتبه على دعمهم المتواصل للعملية التربوية في مدارس النازحين في المخيمات