لالش بحزاني يقدم الدعم لمدارس الدراسة الكوردية في المنطقة

مركز لالش الثقافي والاجتماعي / فرع بحزاني يقدم الدعم لمدارس الدراسة الكوردية في المنطقة

اعلام لالش بحزاني

زار السادة رئيس واعضاء الهيئة الادارية لمركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني يرافقهم السيد راغب رشيد مسؤول منظمة بارزان للحزب الديموقراطي الكوردستاني في يوم الاثنين 24/5/2021 مدارس الدراسة الكوردية في المنطقة لاجل تقديم مجموعة من الاحتياجات والمستلزمات الدراسية الاساسية الضرورية لادارات المدارس.

وخلال الزيارات للمدارس الاربعة قال السيد رعد طارق رئيس المركز .. يشرفنا اليوم ان نزور مدارسكم ونقدم الدعم لكم ولطلبتنا الاعزاء ، حيث ان دعم الطلبة هي من ضمان سياسة مركز المتواصلة والمستمرة ومن اهم نشاطاته واولويات عمله لما تحمله هذه الشريحة من اهمية بالغة في كافة المجتمعات ، ونحن نقدر تواجدكم واستمرار بالدارسة الكورية في ظل الظروف الاستثنائية لمناطقنا والوضع الحالي اثر تفشي فايروس كورونا ، وسنعمل في خلال برنامج نشاطات مركزنا القادمة على ادامة وتعزيز التواصل معكم وتلبية كل احتياجاتكم ومتطلباتكم واختتم رئيس المركز كلمته قائلا .. نتمنى لكم في مركز لالش فرع بحزاني ولطلبتنا الاعزاء كل الموفقية ودوام النجاح والتالق والتفرق في مسيرتكم الدراسية .. من جانبهم اثنت جميع ادارات المدارس والكادر التدريسي على دور مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني في دعم المنطقة في كافة المجالات وعلى وجه الخصوص الطلبة ومدارس الدراسة الكوردية وقالوا .. كنتم ولا زلتم سباقين على الدوام في زيارة مدارسنا وتقديم كل اشكال الدعم للدراسة الكوردية في المنطقة .. وزيارتكم ودعكم لنا اليوم محل تقديرنا واحترامنا العاليبن ..

وشملت المدارس

1- مدرسة بارزان النموذجية

2- مدرسة اعدادية برايتي

3- مدرسة الشهيد تحسين

4- مدرسه بحزاني الثانية المختلطة