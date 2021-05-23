سمو الأمير، يكرم دكتورة خنساء بدرع لالش لجهودها الانسانية

اعلام المجلس

كرّم سمو الأمير حازم تحسين سعيد (امير الايزيديين في العراق والعالم ورئيس المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى)، الدكتورة خنساء بدرع لالش، بحضور الامير عصمت تحسين بك( نجل الامير الراحل)، وذلك اليوم الاحد الموافق 2021/5/23 في قصر الامارة في الشيخان.

وفي مستهل اللقاء رحب سمو الامير بالدكتورة خنساء واشاد بجهودها الانسانية والخدمات التي قدمتها للمجتمع ككل وللمجتمع الايزيدي بشكل خاص، وبالذات اثناء فترة احتلال داعش لمناطق الايزيدية ونزوح الالاف من الايزيديين من مجمعاتهم وقرائهم الى اقليم كوردستان.

مبينا بان المواقف الانسانية تبقى بصمة واضحة على حب الانسان لاخية الانسان والتخفيف عنه في ايام الازمات والصعاب.

موكدا على ان مجتمعنا وصل الى مراحل متطورة ومتقدمة في المجال الانساني والخدمة الانسانية.

مشيرا الى ان نشكر كل الجهود الانسانية الخيرة التي وقفت معنا وساعدتنا ابان غزوة داعش لمناطقنا.

ومن جانبها شكرت الدكتورة خنساء جهود الامير حازم تحسين سعيد وتكريمه لها بدرع لالش.

وقالت اعتز وأفتخر بكم والعمل معكم وفي خدمتكم.

مبينا بان المجتمع الايزيدي بحاجة ماسة الى الخدمات الانسانية حتى يستطيع النهوض من جديد.