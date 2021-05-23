مسؤول حزبي كوردي: PKK خطف أطفالاً وشباباً من شنگال أكثر من داعش

أكد مسؤول حزبي كوردي، اليوم الأحد، أن حزب العمال الكوردستاني PKK خطف أطفالاً وشباباً من شنگال (سنجار) أكثر مما فعل تنظم داعش.

وقال قادر قاچاغ، مسؤول فرع الحزب الديمقراطي الكوردستاني في شنگال، لـ (باسنيوز): «خطف PKK أطفالاً وشباباً من شنگال أكثر مما فعل داعش، وآباء وأمهات هؤلاء الأطفال والشبان لا يعرفون شيئاً عن مصيرهم، لأنهم لا يعرفون إلى أين أخذهم PKK».

وأضاف «PKK يمارس الظلم بحق أهالي شنگال ويستولي على أراضي ويمنعهم من العمل فيها ويحفر الأنفاق في تلك الأراضي، ولا يسمح للمنظمات الإنسانية بالمجيء»، وقال: «لا يُعرف بالضبط كم من مواطني شنگال خطفهم PKK وضمهم لصفوفه حتى الآن».

وبيّن المسؤول الحزبي الكوردي، أن «PKK يمنع المنظمات الإنسانية من مساعدة أهالي شنگال، ويمنع إيصال الخدمات إلى القضاء، ويجلب يومياً مجموعات مختلفة من ميليشيات الحشد الشعبي إلى شنگال، ما يزيد وضع القضاء سوءً».

وقال قادر قاچاغ: «النازحون العائدون إلى شنگال نادمون بسبب انعدام الأمن والخدمات، وعدد كبير منهم نزح من القضاء مجدداً».