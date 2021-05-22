‹بارزاني الخيرية› توزع بيوتاً بلاستيكية على مزارعي شنگال

تواصل مؤسسة بارزاني الخيرية توزيع مساعداتها ودعمها بأشكال متنوعة، مستهدفة فئات وقطاعات مختلفة، وبهذا الصدد، كشف مسؤول مكتب المؤسسة في قضاء شنگال (سنجار) عن توزيع بيوت بلاستيكية على مزارعي القضاء لتطوير قطاع الزراعة في المنطقة.

وقال پير ديان جعفر، لـ (باسنيوز): «وزّعت مؤسسة بارزاني الخيرية، بالتنسيق مع منظمة (كوردس)، 25 بيتاً بلاستيكياً على مزارعي قضاء شنگال».

وأضاف «هذا المشروع الهادف لدعم ومساعدة مزارعي المنطقة سيستمر، وسنقوم بتوزيع 10 بيوت بلاستيكية أخرى على المزارعين للغاية نفسها»، لافتاً إلى أن أحجام هذه البيوت البلاستيكية «كبيرة للغاية».

وأشار پير ديان جعفر، إلى أن «مؤسسة بارزاني الخيرية تعمل جاهدة على خدمة أهالي شنگال، وهذه المرة استهدفت فئة الفلاحين لمساعدتهم على مواصلة العمل بالقطاع الزراعي».

ولفت إلى أن ‹بارزاني الخيرية› ستواصل دعم ومساعدة المزارعين لتطوير قطاع الزراعة في شنگال.