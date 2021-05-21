من نشاطات مركز لالش شنكال ومكاتبه

اعلام لالش شنكال

قام وفد من مكتب لالش گرعزێر اليوم الخميس المصادف2021/5/20 بزيارة إلى ( قوتابخانا کەمپا ئێسیا2 يا بنەرەت) وتم الاستقبال من قبل مدير المدرسة والهيئة التدريسية، وتم التباحث حول مجموعة من القضايا التي تخص الواقع التعليمي في المخيم.

واثناء الزيارة تم رفد إدارة المدرسة بمجموعة من اللوازم الادارية وبعض المواد الغذائية والطبية من أجل دعم العملية التربوية.

من جانبهم قدم الكادر التدريسي وادارة المدرسة الشكر والتقدير لمركز لالش شنكال ومكاتبه لما يقومون به من الدعم المستمر للسلك التعليمي .