مخيم خانكي.. افتتاح دورات للتوعية بالتنسيق مع الهلال الاحمر

اعلام لالش شنكال

في يوم الخميس الموافق 2021/5/20 قام مركز لالش شنكال ومكاتبه وبالتنسيق مع منظمة هلال الاحمر في مخيم خانكي بفتح دورات للتوعية للحالات النفسية و التركيز على الطلبة.

ولمدة اسبوع سيتم زيارة المدارس داخل المخيم في المراحل المتوسطة والإعدادية وباشراف كادر نفسي من منظمة هلال الاحمر وذلك لمعالجة الحالات النفسية التي يعاني منها بعض الطلبة داخل المخيمات وبعد التشخيص سيتم معالجة الحالات بالتوعية والارشادات .

ومن جانبه قدمت منظمة هلال الاحمر كل الشكر والتقدير إلى إدارة مركز لالش شنكال ومكاتبه على تعاونهم مع المنظمة وتسهيل امرهم .