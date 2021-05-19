مركز لالش يكرّم فريق “حملة لالش” لختان الاطفال

اعلام لالش سنوني

كبرنامج ثابت لمركز لالش في تكريم كادر “حملة لالش” لختان (طهور) الاطفال دون سن السادسة من العمر، والتي ينظمها مركز لالش فرع سنوني ومكاتبه بالتنسيق مع كادر طبي متخصص،

حيث كان يوم السبت المصادف 2021/5/8 موعدا لتكريم كادر عيادة المحبة الطبية بادارة الدكتور بكر سليمان والمعاون الطبي الماهر بركات حاجو، لكون حملة هذا العام 2021 جرت بالتنسيق معهم بالاضافة الى المراكز الصحية في المجمعات.

وقد قام السيد شيخ شامو رئيس الهيئة العليا لمركز لالش بتكريمهما نتيجة للجهود النبيلة في الحملة والتي تم فيها ختان (134) طفلا في عدد من مجمعات ناحية الشمال (سنوني) ومركز ناحية كر عزير (القحطانية) وايضا في منطقة سردشتى وسط جبل شنكال الصامد وبحضور السيد سيدو جتو عضو الهيئة العليا وسليمان فانو مسؤول مركز لالش فرع سنوني.

ومن جهتهم قدم المتكرمون جل شكرهم وتقديرهم للشيخ شامو ولمركز لالش بشكل عام.