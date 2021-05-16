زيارة الى مدرسة مام ره شان الابتدائية للدراسة العربية

اعلام لالش شنكال

في يوم السبت الموافق 2021/5/15 زار السيد ازاد مراد ابراهيم معاون مكتب لالش كرزرك ممثلا عن مركز لالش شنكال ومكاتبه الى مدرسة مخيم مام ره شان الابتدائية للدراسة العربية .

حيث التقى بمدير المدرسة والملاك واطلع على واقع المدرسة مع بداية الكورس الثاني وتم مناقشة بعض المواضيع المهمة التي تخص الطلبة والامتحانات والوقوف على احتياجاتهم ومن خلال الزيارة تم تزويد المدرسة ببعض الاحتياجات الضرورية منها قرطاسية للادارة وبعض اللوازم الاخرى الضرورية للامتحانات منها حبر طابعة واوراق ايفور واقلام جاف وبعض اللوازم الاخرى ومن جانبه قدم ادارة المدرسة كل الشكر والتقدير إلى إدارة مركز لالش شنكال ومكاتبه على دعمهم المتواصل للعملية التربوية في مدارس النازحين في المخيمات.