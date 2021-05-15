اختتام بطولة مركز لالش الكروية في كبرتو

إعلام لالش سنوني

بمناسبة الذكرى السنوية (28) لتأسيس مركز لالش الثقافي والاجتماعي، اختتمت بطولة مركز لالش الكروية بخماس الكرة التي شارك فيها (14) فريقا رياضيا من شباب مخيمي كبرتو1 وكبرتو2 في يوم الجمعة المصادف 2021/5/14 وذلك بتتويج فريق حسن زكر على فريق العجيلي بعد وصولهما الى المباراة النهائية.

حيث ان البطولة افتتحت من قبل مركز لالش فرع سنوني ومكتب لالش دهولا وفي الختام تم تكريم الفريقين، ويذكر بأن لاعبي اغلب الفرق كانوا من ابناء الديانتين الايزدية والاسلامية وهم من سكان المخيمين المذكورين.