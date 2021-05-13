مايو 14, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

صدور العدد الحديد من مجلة لالش الاكاديمى

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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صدور العدد الحديد من مجلة لالش الاكاديمى

تزامنا مع الذكرى ٢٨ لتأسيس مركز لالش الثقافي والاجتماعي , صدر العدد الجديد ذي الرقم ٤٥ من مجلة لالش الاكاديمي وجاء صدور هذا العدد بعد توقف دامت سنة واحدة ، بسبب الوضع الاقتصادي المتردي وانتشار جائحة  كورونا 

الان العدد ٤٥ يرى النور بدعم من السيد مسرور بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان  علما ان الاعداد السلبقة كانت تطبع بدعم من السيد نيجيرفان بارزاني ، ويتضمن العدد الجديد  مجموعة بحوث ومقالات  مهمة باللغات الكوردية (الحروف الارامية والحروف اللاتينية) وكذلك باللغة العربية والانكليزية بواقع ٢٨٤ صفحة طبعت في مطبعة هاوار في دهوك، وندرج ادناه فهرست المواضيع والجلد  الاول والاخير ادناه

ملاحضة/تستطيعون قراءة المواضيع المنشورة للمجلة في شبكة لالش الاعلامية قسم مطبوعات لالش

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