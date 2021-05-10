لالش بحزاني ينعى اختيار بحزاني سماحة المرحوم كوجك خلات

مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني ينعى اختيار بحزاني سماحة المرحوم كوجك خلات

تلقينا ببالغ الحزن وعظيم الاسى ظهر اليوم الاثنن 10/5/2021 خبر وفاة اختيار بحزاني سماحة المرحوم كوجك خلات، الذي كرّس جل حياته في خدمة ديانته ومجتمعه بكل اخلاص وتفان وعاش إنسانا بسيطا فقيرا زاهدا يطلب الخير ويتمناه للجميع .

لقد كان الفقيد الراحل بمثابة عبقا وتراثا جميلا للمنطقة ، احبه الجميع صغارا وكبارا دون استثناء ، وإننا اذ نعزي انفسنا وذوي ومحبي المرحوم كوجك خلات وكل اهالي بحزاني وبعشيقة بهذا المصاب الجلل، ننعى في مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني الفقيد المرحوم كوجك خلات، سائلين الله العلي القدير ان يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وجميع محبيه الصبر والسلوان.

مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني