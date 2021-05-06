لالش سنوني يجهز مدرسة جم مشكو ببعض الاحتياجات

كما تعوّد مركز لالش بكافة فروعه ومكاتبه في دعم جميع شرائح المجتمع وبجميع مجالات الحياة واكثرها دعم العملية التربوية،

لذلك قاما مركز لالش فرع سنوني ومكتب لالش خانصور في يوم الخميس المصادف 2021/5/6 بتجهيز مدرسة جم مشكو/1 للدراسة الكوردية ببعض القرطاسية الضرورية لادارتها وكذلك عدد كبير من الكمامات للكادر التدريسي وللطلبة كأحتياط لهم لحين البدء بالدوام والتي من المزمع فتح ابواب المدارس امام الطلبة بعد عيد الفطر لاخواننا المسلمين.

وقد ابدت ادارة المدرسة المذكورة جل امتنانها وتقديرها للدور الريادي لمركز لالش وخصوصا في دعم المدارس والتعليم.

اعلام لالش سنوني