مايو 07, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

لالش سنوني يجهز مدرسة جم مشكو ببعض الاحتياجات

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
اترك تعليق
178 مشاهدات

لالش سنوني يجهز مدرسة جم مشكو ببعض الاحتياجات

كما تعوّد مركز لالش بكافة فروعه ومكاتبه في دعم جميع شرائح المجتمع وبجميع مجالات الحياة واكثرها دعم العملية التربوية،

لذلك قاما مركز لالش فرع سنوني ومكتب لالش خانصور في يوم الخميس المصادف 2021/5/6 بتجهيز مدرسة جم مشكو/1 للدراسة الكوردية ببعض القرطاسية الضرورية لادارتها وكذلك عدد كبير من الكمامات للكادر التدريسي وللطلبة كأحتياط لهم لحين البدء بالدوام والتي من المزمع فتح ابواب المدارس امام الطلبة بعد عيد الفطر لاخواننا المسلمين.

وقد ابدت ادارة المدرسة المذكورة جل امتنانها وتقديرها للدور الريادي لمركز لالش وخصوصا في دعم المدارس والتعليم. 

اعلام لالش سنوني

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi