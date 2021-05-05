زيارة مسؤولة العلاقات في الفرع ١٧ إلى محافظة نينوى

مكتب علاقات الفرع السابع عشر /شنكال

في يوم الاربعاء المصادف 5/5/2021 زارت مسؤولة مكتب العلاقات في الفرع ۱۷ شنكال للحزب الديمقراطي الكوردستاني لازمة الشيخ يوسف والسيد خدر رشو مدير ناحية كرعزير وبعض مدراء الدوائر الی السيد سيروان الروژبياني النائب الٲول لمحافظ نينوی ،

حيث بحث اللقاء مجمل الاوضاع في مدينة شنكال الواقع الخدمي والسياسي وكيفية تقديم المشاريع والاهتمام بالبنية التحتية المدمرة لمدينة شنكال ، بالإضافة الى مرٲعاة حجم الضرر الذي لحق بالمدينة وٲهلها جراء غزوة داعش والعمل على رفع الغبن عن كاهل أهل القضاء .

كما تم التٲكيد علی بعض النقاط الخاصة بخدمة المواطنيين ومنها :

۱- فتح مكتب بطاقة المعلومات ( تٲييد سكن ) في فايدی لتسهيل عمل المواطنين وخاصة النازحين .

۲- التٲكيد علی معاملات الرعاية الاجتماعية وخاصة النازحين خارج المخيمات .

۳-توفير فرص العمل للخريجين .

٤- كما كان عمل اللجان الفرعية لتعويض المتضررين في المدينة احدى جوانب الأجتماع ، حث فيها الوفد على شمول كافة ٲهٲلي شنكال بالتعويضات في حال إستكمال كافة الإجراءات القانونية وتسهيل معاملات المواطنين في هذا المجال .

٥-الاهتمام بدوائر شنكال وزمار وموظفيهم .

٦- العمل على تسهيل مهام المواطنين بشكل أفضل .

وأبدى السيد سيروان استعداده لتقديم كافة الخدمات لأهالي شنكال وزمار وتسهيل المعوقات الموجودة و التخفيف من معانتهم ……

وفي ختام الزيارة قدمت مسؤولة العلاقات باسم الفرع شكرها و تقديرها للسيد سيروان على ما يقدمه من خدمات و تسهيلات للمواطنين .