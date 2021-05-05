لالش شنكال يزور ادارة مخيم بيرسفي1

اعلام لالش شنكال

بتاريخ 2021/5/5 زار مسؤول مكتب لالش تل قصب ممثلا عن مركز لالش شنكال برفقة مسؤول اللجنة الثقافية للمكتب الى ادارة مخيم بيرسفي1 .

و تم استقبالهم من قبل الست جيهان محمد مديرة المخيم. قدم وفد مركز لالش شنكال شكره وتقديره الى ادارة المخيم لتعاونه مع الأهالي المخيم طيلة سنوات النزوح. وخلال هذه الزيارة تم تكريم مديرة المخيم نتيجة لجهودها و دورها الكبير لتقديم الخدمات لأهالي المخيم … من جانبها شكرة مديرة المخيم مركز لالش شنكال و مكتب لالش تل قصب على هذه الزيارة و التكريم .