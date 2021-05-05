تشكيل فريق صحي طوعي في مخيم خانكي

اعلام لالش شنكال

في يوم الأربعاء الموافق 2021/5/5 ومن نشاطات مركز لالش شنكال ومكاتبه مع الفرق الصحية الجوالة في مخيم خانكي تم اليوم تشكيل فريق عمل طوعي من ممثل مركز لالش شنكال ومكاتبه في مخيم خانكي السيد (فرحان خلف أحمد) مدير مكتب لالش تل بنات القديمة .

وضم الفريق مجموعة من الشباب والشابات داخل المخيم للعمل مع الفريق الصحي الجوال التابع لصحة دهوك وذلك في اجل التوعية الصحية وتوزيع الكمامات والمعقمات على المؤسسات الموجودة داخل المخيم من جانبه قدم الفريق الجوال كل الشكر والتقدير إلى إدارة مركز لالش شنكال ومكاتبه على مشارتكهم الانسانية والطوعية من اجل سلامة اهلنا داخل مخيمات النازحين والحفاظ على صحتهم