مايو 06, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

ندوة حول جائحة كورونا في زورافا

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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ندوة حول جائحة كورونا في زورافا 

لاهمية تعريف المجتمع بشكل اوسع وافضل عن جميع المعلومات المتعلقة بجائحة كوروناوخصوصا تفشيها في الكثير من المناطق،

لذا قام مركز لالش فرع سنوني ومكاتب لالش زورافا في يوم الاربعاء المصادف 2021/5/5 باعطاء ندوة مفصلة لطلبة المرحلة الثانية عشرة (السادس الاعدادي) باعدادية داود الداود في مجمع زورافا حول جائحة كورونا المستجدة وخاصة الامور المتعلقة في كيفية الوقاية منها وايضا تم توزيع العديد من المواد المتعلقة بحمايتهم على الطلبة وادارة المدرسة.

اعلام مركز لالش فرع سنوني ومكاتبه

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