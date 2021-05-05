زيارة الى ادارة مخيم قاديا

اعلام لالش شنكال

بتاريخ( ۳ / ٥ / ٢٠٢١ ) زار مسؤول مكتب لالش تل قصب ممثلا عن مركز لالش شنكال و مكاتبه برفقة مسؤول اللجنة الثقافية للمكتب الى ادارة مخيم قاديا .

و تم استقبالهم من قبل الاستاذ زانا محمد مدير المخيم. قدم وفد مركز لالش شنكال شكره وتقديره الى ادارة المخيم لتعاونه مع الأهالي في المخيم طيلة سنوات النزوح. وخلال هذه الزيارة تم تكريم مدير المخيم نتيجة لجهوده و دوره الكبير لتقديم الخدمات لأهالي في المخيم … من جانبه شكر مدير المخيم مركز لالش شنكال و مكاتبه على هذه الزيارة و التكريم .