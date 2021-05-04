زيارة الى ادارة مخيم بيرسفي2

زيارة الى ادارة مخيم بيرسفي 2

اعلام لالش شنكال

بتاريخ 2021/5/4 زار مسؤول مكتب لالش تل قصب ممثلا عن مركز لالش شنكال برفقة مسؤول اللجنة الثقافية للمكتب الى ادارة مخيم بيرسفي2 .

و تم استقبالهم من قبل الاستاذ ماهر سندي مدير المخيم. قدم وفد مركز لالش شنكال شكره وتقديره الى ادارة المخيم لتعاونه مع الاهالي في المخيم طيلة سنوات النزوح. وخلال هذه الزيارة تم تكريم مدير المخيم نتيجة لجهوده و دوره الكبير لتقديم الخدمات لأهالي المخيم … من جانبه شكر مدير المخيم مركز لالش شنكال و مكتب لالش تل قصب على هذه الزيارة و التكريم .