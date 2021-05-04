مايو 05, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

زيارة الى ادارة مخيم بيرسفي2

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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زيارة الى ادارة مخيم بيرسفي2

اعلام لالش شنكال

بتاريخ  2021/5/4 زار مسؤول مكتب لالش تل قصب ممثلا عن مركز لالش شنكال برفقة مسؤول اللجنة الثقافية للمكتب الى ادارة مخيم بيرسفي2 .

و تم استقبالهم من قبل الاستاذ ماهر سندي مدير المخيم. قدم وفد مركز لالش شنكال شكره وتقديره الى ادارة المخيم لتعاونه مع الاهالي في المخيم طيلة سنوات النزوح. وخلال هذه الزيارة تم تكريم مدير المخيم نتيجة لجهوده و دوره الكبير لتقديم الخدمات لأهالي المخيم … من جانبه شكر مدير المخيم مركز لالش شنكال و مكتب لالش تل قصب على هذه الزيارة و التكريم .

 

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