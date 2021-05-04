مايو 05, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

زيارة الى مضيف بير حجي في مخيم خانكي

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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زيارة الى مضيف بير حجي في مخيم خانكي

اعلام لالش شنكال
زار يوم الثلاثاء الموافق 2021/5/4 وفد من مركز لالش شنكال ومكاتبه الى مضيف بير حجي في مخيم خانكي حيث ملتقى مجموعة من المثقفين وكبار السن وبعض الرموز الدينية داخل المخيم .

وقد مثل الوفد مدير مكتب لالش تل بنات القديمة ومدير مكتب لالش تل بنات/١ وقد رحب الحاضرون بالوفد . ومن خلال الزيارة تم مناقشة بعض الامور التي تخص اوضاع شنكال واوضاع النازحين في المخيمات وضرورة التكاثف والتعاون من اجل اعادة الامن والامان واستقرار الاوضاع في شنكال وضرورة العمل بروح جماعية من اجل تطبيق اتفاقية بغداد- اربيل وعودة قوات البيشمركة الابطال الى شنكال لحمايتهم و استقرار الوضع الامني فيها إضافة الى القوات المركزية من الجيش والشرطة داخل شنكال واكد الحاضرون على تاييدهم على تطبيق الاتفاقية وضرورة انتشار قوات بيشمركة الابطال مرة اخرى داخل شنكال واعلنوا مؤازرتهم وتأييدهم لحكومة اقليم كوردستان.

 

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