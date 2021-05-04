مايو 05, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

زيارة الى هوريان للدراسة الكوردية في مجمع تلبنات

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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زيارة الى هوريان للدراسة الكوردية في مجمع تلبنات

اعلام مركز لالش شنكال

بتاريخ ( ٤ / ٥ / ٢٠٢١ ) ضمن نشاطات مركز لالش شنكال ومكاتبه ومن أجل دعم العملية التربوية قام مكتب لالش تلبنات بتجهيز مدرسة هوريان للدراسة الكوردية في مجمع تلبنات بمجموعة من القرطاسية المتنوعة واللوازم الادارية وبعض المواد الغذائية والطبية.

وأثناء الزيارة تم مناقشة بعض المواضيع المهمة حول التدريس في ظل الظروف الراهنة وطرق الوقاية من فايروس كورونا والعديد من المواضيع الأخرى.
ومن جانبهم قدم الكادر التدريسي وادارة المدرسة الشكر والتقدير لمركز لالش شنكال ومكاتبه بما يقومون به من خدمة عظيمة للمجتمع بشكل عام وللمدارس والطلبة بشكل خاص.

 

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