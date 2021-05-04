زيارة الى مدرسة كبرتو / ٢

اعلام لالش شنكال

بتاريخ 2021/5/3 زار وفد من مركز لالش شنكال ومكاتبه الى مدرسة كبرتو/٢ في مخيم كبرتو للدراسة الكردية وقد ضم الوفد السيد(فرحان خلف أحمد ) مدير مكتب لالش تل بنات القديمة والسيد( ايزدو مرزا عطو) مدير مكتب لالش تل بنات . و تم استقبالهم من قبل مدير المدرسة الاستاذ ( امين رشيد هفند ) .

تم مناقشة بعض المواضيع المهمة التي تخص الطلبة والدراسة عن بعد ( الكترونيا) و المعوقات التي تواجه هذا النمط من الدراسة . و خلال الزيارة تم تزويد المدرسة ببعض الاحتياجات الضرورية منها قرطاسية لادارة المدرسة بالإضافة الى اوراق ايفور ومعقمات وحبر طابعة . ومن جانبه قدم ادارة المدرسة كل الشكر والتقدير إلى إدارة مركز لالش شنكال ومكاتبه على دعمهم المتواصل للعملية التربوية في مدارس النازحين في المخيمات .