لالش شنكال يزور مديرية مكافحة سميل

اعلام لالش شنكال

زار وفد من مركز لالش شنكال ومكاتبه في يوم الاحد الموافق ٣/٥/٢٠٢١ الى مديرية مكافحة سميل والتقى الوفد بمدير المكافحة الرائد ( قحطان رشيد ).

وقد مثل الوفد السيد ( خشو مرزا عطو ) مدير المركز والسيد ( دخيل صبري حسن ) مدير مكتب لالش كرزرك.

وتم مناقشة بعض المواضيع التي المتعلقة بالأوضاع الأمنية في المنطقة وابدى مركز لالش شنكال استعداده للعمل مع الأجهزة الأمنية في دهوك وسميل .. ومن جانبه قدم مدير المكافحة شكره وتقديره إلى إدارة مركز لالش شنكال على هذه الزيارة .