ختان 134 طفلا في شنكال

اعلام مركز لالش فرع سنوني ومكاتبه

حملة لالش لختان (طهور) اطفال دون سن السادسة من العمر تبان كبرنامج سنوي لمركز لالش فرع سنوني ومكاتبه مند عام 2008 والى هذا العام 2021 بالتنسيق مع الدكتور خضر حمو مدير المركز الصحي بخانصور وثم اصبح مدير مستشفى سنوني العام وبرفقته المعاون الطبي بركات حاجو وهذا العام بالتنسيق مع عيادة المحبة الطبية بادارة الدكتور بكر سليمان ومعاونه بركات حاجو وبمساعدة المراكز الصحية في مجمعات ناحية الشمال (سنوني)

لذا كما في بقية الاعوام فأنها انتهت هذا العام ايضا بكل فخر وتم فيها ختان(134) في مجمعات ناحية الشمال (سنوني) وايضا في منطقة سردشتى وسط جبل شنكال وفي قصبة ناحية القحطانية(تل عزير).