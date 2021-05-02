زيارة الى مدرسة الوليد الأولى للبنين في مجمع تلبنات

اعلام لالش شنكال

اليوم الأحد 2021/5/2 وضمن نشاطات مركز لالش شنكال ومكاتبه ومن أجل دعم العملية التربوية قام مكتب لالش تلبنات بتجهيز مدرسة الوليد الأولى للبنين بمجموعة من القرطاسية المتنوعة واللوازم الادارية وبعض المواد الغذائية والطبية.

وأثناء الزيارة تم مناقشة بعض المواضيع المهمة حول التدريس في ظل الظروف الراهنة وطرق الوقاية من فايروس كورونا والعديد من المواضيع الأخرى.

ومن جانبهم قدم الكادر التدريسي وادارة المدرسة الشكر والتقدير لمركز لالش شنكال ومكاتبه بما يقومون به من خدمة عظيمة للمجتمع بشكل عام وللمدارس والطلبة بشكل خاص.