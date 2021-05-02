مايو 03, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

زيارة الى مدرسة الوليد الأولى للبنين في مجمع تلبنات

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
اترك تعليق
161 مشاهدات

زيارة الى مدرسة الوليد الأولى للبنين في مجمع تلبنات

اعلام لالش شنكال

اليوم الأحد  2021/5/2 وضمن نشاطات مركز لالش شنكال ومكاتبه ومن أجل دعم العملية التربوية قام مكتب لالش تلبنات بتجهيز مدرسة الوليد الأولى للبنين بمجموعة من القرطاسية المتنوعة واللوازم الادارية وبعض المواد الغذائية والطبية.

وأثناء الزيارة تم مناقشة بعض المواضيع المهمة حول التدريس في ظل الظروف الراهنة وطرق الوقاية من فايروس كورونا والعديد من المواضيع الأخرى.
ومن جانبهم قدم الكادر التدريسي وادارة المدرسة الشكر والتقدير لمركز لالش شنكال ومكاتبه بما يقومون به من خدمة عظيمة للمجتمع بشكل عام وللمدارس والطلبة بشكل خاص.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi