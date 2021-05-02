لالش شنكال يزور منظمة (اور – بريج) في مجمع خانكي

اعلام لالش شنكال

زار يوم الاحد الموافق 2/5/2021 وفد من مركز لالش شنكال ومكاتبه الى منظمة( اور بريج ) لرعاية اطفال الأيتام في مجمع خانكي.

وقد مثل الوفد السيد فرحان خلف أحمد( مدير مكتب لالش تل بنات القديمة ) والسيد ايزدو ميرزا عطو ( مدير مكتب لالش تل بنات /1) حيث التقى الوفد بمديرة المنظمة والموظفين العاملين فيها وتم التباحث حول بعض المواضيع التي تخص الاطفال الايتام ورعايتهم ومن خلال الزيارة تم تزويد الاطفال ببعض الاحتياجات الضرورية منها( عصائر + كيك + ماءمقطر + وبعض العاب الاطفال ) الهدف منها دعم اطفال الايتام وزرع البسمة على وجوههم ومن جانبه قدمت مديرة المنظمة كل الشكر والتقدير إلى إدارة مركز لالش شنكال ومكاتبه على رعايتهم واهتماهم بالاطفال وخاصة الايتام.