زيارة الى مركز شرطة مخيم قاديا

اعلام لالش شنكال

بتاريخ( ٢ / ٥ / ٢٠٢١ ) زار مسؤول مكتب لالش تلقصب ممثلا عن مركز لالش شنكال و مكاتبه برفقة مسؤول اللجنة الثقافية للمكتب الى مركز شرطة مخيم قاديا .

و تم استقبالهم من قبل الرائد سلام فارس مسؤول المركز . قدم وفد مركز لالش شنكال شكره وتقديره الى مركز شرطة المخيم لتعاونه مع الأهالي وتسهيل المعاملات طيلة سنوات النزوح. وخلال هذه الزيارة تم تكريم الرائد سلام نتيجة لجهود و دوره الكبير في حل الإشكالات في المخيم … من جانبه شكر الرائد سلام مركز لالش شنكال و مكاتبه على هذه الزيارة و التكريم . و قال ان ما يقوم له مركز شرطة المخيم هي واجباتنا تجاه اهلنا و اخواننا . و سنعمل جاهدا من أجل تخفيف معاناتهم .