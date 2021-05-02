مايو 03, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

زيارة الى مركز شرطة مخيم قاديا

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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زيارة الى مركز شرطة مخيم قاديا

اعلام لالش شنكال
بتاريخ( ٢ / ٥ / ٢٠٢١ ) زار مسؤول مكتب لالش تلقصب ممثلا عن مركز لالش شنكال و مكاتبه برفقة مسؤول اللجنة الثقافية للمكتب الى مركز شرطة مخيم قاديا .

و تم استقبالهم من قبل الرائد سلام فارس مسؤول المركز . قدم وفد مركز لالش شنكال شكره وتقديره الى مركز شرطة المخيم لتعاونه مع الأهالي وتسهيل المعاملات طيلة سنوات النزوح. وخلال هذه الزيارة تم تكريم الرائد سلام نتيجة لجهود و دوره الكبير في حل الإشكالات في المخيم … من جانبه شكر الرائد سلام مركز لالش شنكال و مكاتبه على هذه الزيارة و التكريم . و قال ان ما يقوم له مركز شرطة المخيم هي واجباتنا تجاه اهلنا و اخواننا . و سنعمل جاهدا من أجل تخفيف معاناتهم .

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