قيادي كوردي: وجود PKK في شنگال وظيفي مرحلي مرتبط بأجندات مخابراتية

أكد قيادي كوردي سوري، اليوم الأحد، أن منظومة حزب العمال الكوردستاني PKK صنيعة مخابراتية بامتياز، وتستخدم في شنگال(سنجار) كأداةٍ للأنظمة المحتلّة والغاصبة لكوردستان، مبيناً أنه لن تكون هناك أية مواجهة عسكرية فعلية بين الجيش العراقي الفيدرالي وPKK، وإن حصلت فستكون شكلية لحين انتهاء الحالة الوظيفية ومرحلة الفوضى.

وقال عبد الرحمن آبو، القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا (أحد أطراف المجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS) لـ (باسنيوز): «إنّ وجود PKK في أي بقعةٍ كوردستانية، وفي منطقة شنگال خاصّةً كأداةٍ للأنظمة المحتلّة والغاصبة لكوردستان، هو وجود وظيفي مرحلي مرتبط بأجندات مخابراتية».

وأضاف أنه «لن تكون هناك أية مواجهة عسكرية فعلية بين الجيش العراقي الفيدرالي وPKK، وإن حصلت فستكون شكلية لحين انتهاء الحالة الوظيفية ومرحلة الفوضى، وحينها سيخرج PKK وتعود شنگال إلى حاضنتها كوردستان وفق الاتفاقية الموقعة بين بغداد وأربيل وكل المناطق المحتلة والمستقطعة، حسب المادة ١٤٠ من الدستور العراق الفيدرالي».

وشدد القيادي الكوردي على أن «منظومة PKK صنيعة مخابراتية بامتياز، ووجودها مرتبط بأجنداتها، وفي حال انتهائها ينتهي وجودها».

وقال آبو: «أعتقد أن هناك أجندات مختلفة تتحكم بظروف المنطقة، كلها تلتقي في الدائرة العليا العميقة، ولم يحن الوقت لأي صدامٍ عسكري؛ طالما تحكم المنطقة وخاصة منطقة شنگال الكوردستانية مرحلة الفوضى وأداتها PKK».

وأوضح أن «الذي يجري في المنطقة هو صراع المشاريع، وخاصّة في منطقة شنگال الكوردستانية الاستراتيجية، ومصالح الدول المحتلة لكوردستان موجودة وحيوية عبر أدواتها من إيران الشيعية وتركيا الطورانية وعراق الحشد الشعبي وPKK وهناك خطّ توتر عالي وساخن يربط الثالوث».

وختم عبد الرحمن آبو حديثه قائلاً: «منطقة شنگال كوردستانية وبهوية كوردية إيزيدية، وكذلك باقي المناطق المستقطعة، وستعود إلى حاضنتها كوردستان عاجلاً أم آجلاً، وستبقى كما هي طالما لم نتجاوز مرحلة الفوضى المحددة».