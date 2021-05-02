الداخلية الاتحادية تحقق في اختطاف PKK ضابطاً في شنگال

كشف مصدر أمني في قيادة شرطة نينوى، اليوم الأحد، أن وزارة الداخلية استدعت مدير شرطة ناحية سنوني التابعة لقضاء شنگال (سنجار) غرب المحافظة، بالإضافة إلى أحد أمراء أفواج طوارئ الشرطة المحلية في ذات الناحية، إلى مقر الوزراة في بغداد، للتحقيق معهم بحادثة الاعتداء من قبل عناصر حزب العمال الكوردستاني PKK على أحد المقار الأمنية واعتقال ضابط استخبارات برتبة نقيب قبل يومين.

وقال المقدم ليث عماد لمراسلة (باسنيوز)، إن «وزارة الداخلية استدعت الضابطين إلى العاصمة بغداد رغم إفراج PKK عن الضابط، إلا أن هناك العديد من منتسبي الوزارة ممن كانوا متواجدين في المقر، مصابون بجروح جراء الاعتداء عليهم بالضرب».