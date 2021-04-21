وفد من منظمة الاميرة ميان، يلتقي بنائب القنصل البريطاني في اربيل.

لجنة الاعلام

التقى وفدا من منظمة الاميرة ميان لتنمية المرأة الايزيدية، بالوفد المشترك من السفارة والقنصلية البريطانية في اقليم كوردستان والعراق برئاسة السيدة “ميلاني سمارت” نائب القنصل العام في اقليم كوردستان. وذلك يوم الاثنين الموافق 2021/4/19.

وفي بداية الجلسة تحدث الوفد عن المشاكل التي تواجهها

المراة الايزبدية و البحث في كيفية حل هذه المشاكل من مختلف الجوانب.

وكما طالب الوفد المشارك في الاجتماع، باهمية الضغط على الجهات الحكومية للاسراع في تنفيذ قانون الناجيات الايزيديات الذي اقره مجلس النواب العراقي مؤخرا.

وتطرق وفد السفارة البريطانية بالتفصيل الكامل الى المشاريع المستقبلية للقنصلية والسفارة فيما يخص حقوق الانسان وحقوق المرأة وتمكينها.

و تم خلال اللقاء بحث اهم خمس قضايا يجب العمل عليهم للمرحلة المقبلة، و منها تطبيق قانون الناجيات الايزيديات و الاهتمام اكثر و الاسراع بفتح المقابر الجماعية و تعويض المتضررين و الناجيات بشكل خاص و المساعدة القانونية و كيفية العمل على قرار مجلس الامن الدولي 1325، وكذلك التاثير عل الجهات المعنية بتطبيق اتفاقية سنجار و دعم شريحة الارامل هذه الشريحة المهملة بشكل عام.